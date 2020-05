Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réouverture de tous les lycées en zone verte, l'oral du bac de français annulé, dit Blanquer Reuters • 28/05/2020 à 19:14









RÉOUVERTURE DE TOUS LES LYCÉES EN ZONE VERTE, L'ORAL DU BAC DE FRANÇAIS ANNULÉ, DIT BLANQUER PARIS (Reuters) - L'ensemble des écoles et des collèges rouvriront partout en France à compter de la semaine prochaine dans des conditions particulières et en groupes restreints, a annoncé jeudi le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a ajouté que l'épreuve orale du baccalauréat de français des élèves de première était annulée cette année et remplacée par le contrôle continu. "S'agissant des collèges, comme vous le savez, nous avons ouvert depuis plus d'une semaine les collèges en zone verte, ils l'ont été à 95,5 %. L'ensemble des collèges vont désormais ouvrir, que ce soit en zone verte ou en zone orange", a-t-il dit lors de la présentation de la phase 2 du processus de déconfinement de la France. "Cela signifie qu'on ajoute la 4e et la 3e après la 6e et la 5e qui ont déjà ouvert. Donc l'ensemble des classes seront ouvertes en zone verte. En zone orange, nous allons accueillir en priorité les élèves de 6e et de 5e et si les conditions matérielles sont réunies, les élèves des autres niveaux pourront ensuite être accueillis." La réouverture des lycées sera également différenciée. Dans les départements "verts", les lycées généraux, technologiques et professionnels rouvriront la semaine prochaine avec accueil de tous les élèves sur au moins un niveau. Dans les départements classés en "orange", la priorité sera donnée à la réouverture des lycées professionnels où, a expliqué le ministre, "il y a plus de décrochage et des besoins particuliers". Quant à l'oral du baccalauréat de français, seule composante du baccalauréat à ne pas encore avoir été remplacée par le contrôle continu, il est à son tour annulé et sera lui aussi validé par le contrôle continu. "J'ai consulté les fédérations de parents, les organisations syndicales, les lycéens et leurs représentants (...), j'ai entendu leurs inquiétudes face à une situation exceptionnelle qui a entraîné une inégale préparation", a dit le ministre. "Nous entendons donc l'argument qui considère que l'évaluation la plus juste des connaissances des élèves en français est de prendre en compte les notes des deux premiers trimestres de l'année et donc par conséquent, l'épreuve d'oral de français sera validée par le contrôle continu", a-t-il ajouté. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

