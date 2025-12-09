Réouverture annoncée pour mercredi de la principale voie d'aide pour Gaza à partir de la Jordanie

Un point de contrôle de l'armée israélienne sur la route menant au pont Roi Hussein (Allenby), le principal poste-frontière entre la Cisjordanie occupée par Israël et la Jordanie, le 24 septembre 2025 ( AFP / Zain JAAFAR )

Israël va rouvrir à partir de mercredi la principale voie de transit pour l'aide humanitaire à destination de Gaza en provenance de Jordanie, fermée depuis plus de deux mois, a indiqué mardi un responsable sécuritaire israélien.

"A partir de demain (mercredi), le transfert de marchandises et d'aide de la Jordanie [...] vers la bande de Gaza sera autorisé via le passage Allenby", a déclaré ce responsable sous le couvert de l'anonymat.

Le point de passage d'Allenby entre la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, et la Jordanie a été fermé par Israël aux camions d'aide humanitaire fin septembre après un attentat commis par un chauffeur de camion d'aide jordanien ayant coûté la vie à deux soldats israéliens du poste-frontière.

C'est la principale voie d'acheminement de l'aide internationale en provenance de Jordanie à destination de la bande de Gaza, un territoire dévasté par la guerre.

"Ces dernières semaines, les ajustements de sécurité nécessaires au passage Allenby ont été achevés des deux côtés, israélien et jordanien" a indiqué le responsable israélien, faisant état également d'un renforcement des "procédures de contrôle de sécurité et d'identification pour les conducteurs jordaniens et les cargaisons des camions".

L'annonce survient sur fond de tractations diplomatiques en vue d'un passage à la deuxième phase du fragile cessez-le-feu en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Cette deuxième phase "ne peut pas commencer" tant qu'Israël "poursuit ses violations de l'accord et se dérobe à ses engagements", a affirmé mercredi à l'AFP Hossam Badran, membre du bureau politique du Hamas en accusant notamment Israël de ne pas laisser passer autant d'aide que ce qui est prévu par l'accord de trêve obtenu sous la pression du président américain Donald Trump.

Passant lundi par le pont Allenby, en provenance d'Amman et avant de rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem, l'ambassadeur des Etats-Unis aux Nations unies Mike Walz avait déclaré sur son compte X: "Nous travaillons dur pour maintenir ce passage ouvert à l'aide humanitaire et au commerce".