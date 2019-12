Renvoyée de la maternité à plusieurs reprises, elle accouche à son domicile

À 29 ans, celle que nous appellerons Madame S est mère de quatre enfants. Dans la nuit du 30 novembre dernier, cette habitante de Brionne (Eure), enceinte de plusieurs mois, est sujette à de légers saignements. Puis, très vite, vient la sensation de l'arrivée imminente de son bébé.Pas le temps de prendre la route pour la maternité la plus proche, située à 40 km de là, à Lisieux (Calvados). En effet, vingt petites minutes seulement vont s'écouler avant qu'elle ne donne naissance à une fille, dans son lit, avec l'aide de son époux. Ce sont les pompiers, arrivés juste après l'accouchement, qui couperont le cordon ombilical.« Dès le 24 et 25 novembre, j'ai consulté à Lisieux parce que j'étais prise de contractions, mais on m'a à chaque fois renvoyée chez moi », raconte la jeune mère quelques jours plus tard. « Avec quarante minutes de route, ils auraient pu se dire : On va la garder. Pour mes précédentes grossesses, j'étais suivie à la maternité de Bernay. J'avais également eu des contractions et des accouchements bien avant terme et on m'avait prise en charge. »45 minutes de route séparent Brionne de Lisieux, contre moitié moins pour rejoindre Bernay, ville qui a vu sa maternité fermer en mars dernier, sur décision de l'Agence régionale de santé (ARS), malgré la mobilisation d'un collectif d'habitants, de la mairie et d'élus locaux.« À Bernay, nous avions un service de proximité »« Avant la fermeture de notre maternité, les gens de la région de Brionne venaient très souvent accoucher à Bernay, réagit Édith Buffet, trésorière de l'association Liberté Égalité Proximité, et ancienne sage-femme de la maternité. On ne peut pas forcément prévoir la rapidité d'une naissance. Mais à Bernay nous avions un service de proximité, avec un flux moins important. On pouvait se permettre d'entourer les femmes et de les garder éventuellement pour une hospitalisation de courte durée. ...