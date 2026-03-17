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Renversant, le Sporting réussit la remontada contre Bodø/Glimt
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 22:02

Renversant, le Sporting réussit la remontada contre Bodø/Glimt

Renversant, le Sporting réussit la remontada contre Bodø/Glimt

Sporting 5-0 Bodø/Glimt

But : Inacio (34 e ), Gonçalves (61 e ), Suárez (78 e SP), Araújo (92 e , AP) et Nel (120 e +3) pour les Lisboètes

Que c’est tentant de demander comment on dit « remontada » en portugais. Malgré sa victoire 3-0 acquise à l’aller à domicile, Bodø/Glimt a été éliminé de la Ligue des champions après avoir été renversé par un incroyable Sporting (5-0, score cumulé 5-3) ce mardi soir dans un Estádio José Alvalade bouillant en huitièmes de finale retours.…

LL pour SOFOOT.com

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