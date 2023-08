Rentrée des écolos: "Le problème c'est pas Médine, c'est nous", dit Toussaint

Marie Toussaint, tête de liste EELV aux européennes, le 10 juillet 2023 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Les écologistes ont "cherché le buzz" et "fait une erreur" en invitant le rappeur Médine à leurs journées d'été, a estimé mercredi la tête de liste EELV aux européennes Marie Toussaint, pour qui le parti s'est "tendu un piège".

"J'assume que nous ayons fait un erreur", a-t-elle déclaré sur France Info, ajoutant que les Verts ont "eu tout faux de A à Z".

"Le problème c'est pas Médine, c'est nous. On a cherché le buzz, on l'a eu, de la pire des manières possibles", a-t-elle insisté, jugeant que l'antisémitisme est "un sujet trop important, trop sérieux, pour qu'on fasse des coups politiques".

Le rappeur controversé est au coeur d'une polémique depuis dix jours en raison d'un jeu de mots sur X (ex-Twitter) qualifiant l'essayiste Rachel Khan, juive et petite-fille de déportés, de "resKHANpée".

Dans un entretien au Parisien, Médine a reconnu mercredi un "tweet maladroit", affirmant que "l'antisémitisme est un poison" qu'il combat "depuis longtemps".

"Les jeux de mots pourris, c'est pas ce dont le pays a besoin", a affirmé Mme Toussaint, regrettant que les écologistes se soient "tendu à (eux)-mêmes un piège".

Le rappeur Médine, le 24 mars 2023 à Gonfreville-l'Orcher, en Seine-Maritime ( AFP / LOU BENOIST )

"On se fait accuser à la fois par les amis de Médine et par (ses) ennemis, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas", a-t-elle développé, évoquant les attaques venues de la majorité, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon qui a jugé les Verts "soumis au qu'en-dira-t-on des hypocrites".

"Nous ne sommes soumis à personne et certainement pas à M. Mélenchon", a-t-elle rétorqué, lançant au leader Insoumis que "quand on a un allié qui est dans la difficulté, on n'en profite pas pour lui mettre la tête sous l'eau".

Au même moment, les chefs de file LFI Mathilde Panot et Manuel Bompard affirmaient d'une même voix que "Médine n'est pas antisémite". La première a martelé sur France Inter que le rappeur était "victime d'une cabale ignoble menée par l'extrême droite, main dans la main avec les macronistes", tandis que le second a dénoncé sur RMC et BFMTV un "procédé odieux, mensonger et infamant" face auquel "céder comme (les écologistes) le font est un faute".