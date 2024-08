Rentrée des classes: les achats de fournitures scolaires en baisse

L'étude porte sur les grandes catégories de fournitures scolaires (écriture, accessoires, colles et adhésifs, classement et rangement, cahiers, agendas, papier) en dehors de la maroquinerie (trousses et cartables) ( AFP / Jeff PACHOUD )

Les achats de fournitures scolaires pour la rentrée sont en baisse de 5,6% par rapport à la même période l'année précédente en raison certainement "d'un contexte tendu" en termes de pouvoir d'achat, selon une étude publiée vendredi.

En collaboration avec l'Association des industriels de la papeterie et du bureau (AIPB), le panéliste NielsenIQ a compilé les données de 85% du marché - hors grossistes et "superstores" comme Bureau Vallée ou Office Depot.

Les chiffres de ventes de ces derniers ne seront disponibles que fin octobre.

L'étude porte sur les grandes catégories de fournitures scolaires (écriture, accessoires, colles et adhésifs, classement et rangement, cahiers, agendas, papier) en dehors de la maroquinerie (trousses et cartables).

A date, les Français ont acheté 107 millions d'articles (-5,6%) pour un chiffre d'affaires de 332 millions d'euros (-7%).

L'ensemble des catégories de produits est en baisse, selon l'étude.

Les professionnels constatent "un effet post-JO" avec des familles qui semblent "décaler leurs achats" et un certain "attentisme" dans un contexte "prix/pouvoir d'achat toujours tendu", selon un communiqué de presse.

A cette conjoncture s'ajoute un paramètre structurel: la baisse du nombre d'élèves et d'étudiants en 2024 (-120.000), a complété Samuel Gimenez, consultant chez NielsenIQ, lors d'une conférence de presse vendredi.

Enfin, les distributeurs notent "le rôle toujours plus prépondérant" de l'allocation de rentrée scolaire (avec un bond de 63% de chiffre d'affaires la semaine où elle a été versée par rapport à la semaine précédente) ainsi que celui des marques nationales qui représentent plus de deux-tiers des achats.