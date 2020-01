Rensenbrink, l'autre Cruyff...

L'immense Pieter Robert Rensenbrink, dit "Rob" ou "Robby", est décédé à l'âge de 72 ans, souffrant depuis plusieurs années d'atrophie musculaire. Finaliste des Coupes du monde 1974 et 1978 avec les Pays-Bas, ce gaucher flamboyant aux dribbles ensorceleurs qui fit aussi les grands jours d'Anderlecht avait toujours figuré dans le Top 10 des plus grands attaquants de son pays. Retour sur l'une des grandes stars des années 70...



Robbie Rensenbrink s'est éteint

Robby, ou l'Âge d'or d'Anderlecht

Trois actes maudits dans l'histoire des? Finale de Coupe du monde 1974 : une volée surpuissante à bout portant de Neeskens est repoussée par Sepp Maier. Finale de Coupe du Monde 2010 : Robben perd son duel face à Casillas. Et finale de Coupe du monde 1978 : à quelques secondes de la fin du match contre l'Argentine, alors que le score est de 1-1, Ruud Krol balance dans la boîte et trouve Rob Rensenbrink qui, d'un coup de patte du gauche, expédie le ballon sur le poteau du gardien Fillol... En prolongation, les Argentins l'emportent 3-1 et sont champions du monde. Rensenbrink aura beau avoir marqué le 1000but de l'histoire de la Coupe du monde lors de ce, qu'il finit même en meilleur scoreur du tournoi avec 5 buts, il ne se remettra jamais de ce coup du sort, quatre ans après avoir déjà perdu la finale de 1974. "", confia-t-il un jour. Ajoutant même : "Ce bon vieux Robby avait raison. Car au mitan des années 70, il a certainement été l'un des tout meilleurs footballeurs du monde, contribuant à faire gagner deux Coupes d'Europe des vainqueurs de coupe 1976 et 1978 au profit du grand Anderlecht. Il a d'ailleurs été stratosphérique lors de ces deux finales, en inscrivant deux doublés contre West Ham (4-2) puis contre l'Austria de Vienne au Parc (4-0, dont un coup franc platinien). À Paris, c'est en tant que capitaine qu'il souleva le trophée à la gloire du club bruxellois coaché par un certain Raymond Goethals. Aujourd'hui encore, le génial Néerlandais est resté le recordman de buts inscrits (25 pions) dans cette C2 aujourd'hui disparue...