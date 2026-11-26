Rénover plus de bâtiments avec moins de moyens, les maires démunis avec l'arrêt d'aides

Des élus ont manifesté jeudi devant le parc des expositions de Paris, où se tient le Congrès des maires, aux côtés de représentants de programmes d'accompagnement des collectivités dans la transition et de lutte contre la précarité énergétique. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Après un été qui a révélé les faiblesses de nombreux bâtiments publics, les maires sont sous pression pour rénover et s'adapter au réchauffement climatique, mais dénoncent un recul des aides et de leurs capacités d'investissement.

"On nous demande de faire toujours plus avec moins", regrette Théo Felix, adjoint au maire de Betton (Ille-et-Vilaine), chargé de l'aménagement du territoire et de l'habitat.

Il fait part auprès de l'AFP d'un "sentiment d'une dissonance" entre l'injonction à rénover plus de bâtiments publics pour les adapter au réchauffement climatique, surtout après l'été caniculaire de 2026, mais des "aides détricotées au moment où on en a le plus besoin".

Jeudi devant le parc des expositions de Paris où se tient le Congrès des maires, des élus locaux ont manifesté contre l'arrêt de six programmes de lutte contre la précarité énergétique et d'accompagnement des collectivités dans la transition écologique, financés par des certificats d'économie d'énergie.

Le plus conséquent, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique (Actee) pèse environ 70 millions d'euros grâce et soutient la rénovation énergétique des bâtiments publics, et en particulier les écoles.

Actee avait "la capacité de faire 12.500 diagnostics supplémentaires" pour rénover "20% des écoles", mais avec l'arrêt du programme, "on ne va toucher que 5% des écoles", prévient Guillaume Perrin, directeur du programme Actee.

"C'est regrettable après la dernière canicule", ajoute-t-il.

Au plus fort de la vague de chaleur de juin, 3.500 établissements scolaires, essentiellement des écoles primaires, ont été fermés le même jour et 10.000 avaient aménagé leurs horaires.

"Si on n'a rien fait au prochain été sur nos écoles, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et comment va-t-on l'expliquer ?", s'inquiète Jean-Luc Dupont, président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et maire de Chinon (Indre-et-Loire).

"L'inaction va nous mener à quelques chose de violent chez les citoyens", craint l'élu.

"La transition dans 30 ans"

Après l'été, Jean-François Vigier, vice-président de l'Association des maires de France (AMF) se retrouve intimé de "climatiser toutes les classes et de continuer la rénovation des bâtiments, mais ce n'est pas possible".

"La rénovation des bâtiments est de plus en plus longue car toutes les subventions destinées à ces travaux sont en baisse. A ce rythme, la transition on la fera, mais dans 30 ans", selon lui.

Impossible pourtant de laisser certaines écoles, certains hôpitaux ou autre bâtiments publics inadaptés face aux fortes chaleurs pendant encore 30 étés.

Pascal Lebrun, maire d'Alix (Rhône), s'inquiète surtout pour les communes rurales, qui bénéficiait d'un soutien technique précieux grâce à Actee.

"Dans les territoires, au niveau local, c'est le seul endroit où on avance concrètement dans la transition énergétique et écologique", avec des projets "plus concrets, tangibles et pragmatiques", estime François Gemenne, co-auteur du sixième rapport du GIEC.

Selon l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE), il faudrait que les collectivités investissent 19 milliards d'euros par an jusqu'en 2030 pour atteindre les objectifs de neutralité carbone.

Si leurs dépenses dans la décarbonation et l'électrification augmentent, elles restent insuffisantes : près de 9 milliards d'euros en 2024 selon l'I4CE.

Les élus dénoncent la baisse du Fonds vert, passé de 2,5 milliards en 2024 à 1 milliard pour 2027, l'arrêt des nouvelles demandes pour le Fonds chaleur, qui finance les réseaux de chaleur urbain, et de manière générale la baisse de leur dotation.

Les collectivités portent déjà près de 60 % de l'investissement public, selon l'AMF.

"On n'a plus de marge de manoeuvre", assure Jean-Baptiste Hamonic, de l'Association des petites villes de France, qui critique un désengagement de l'Etat sur la transition pourtant "érigée comme une priorité".

A l'heure où les ménages Français souffrent de l'augmentation des prix de l'énergie, l'adjointe au maire de Marseille, Capucine Edou, s'inquiète de la fin de plusieurs programmes de lutte contre la précarité énergétique.

Notamment Slime, qui a permis "d'aller faire du porte-à-porte, de faire des diagnostics énergétiques, d'apprendre des éco-gestes, d'accompagner des personnes qui sont dans une spirale avec des factures démesurées", décrit l'adjointe chargée de la transition écologique

"Un travail en finesse et très concret" particulièrement utile pour les "50.000 personnes en précarité énergétique" à Marseille.