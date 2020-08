Rennes vient à bout de Montpellier

Le Stade rennais a fêté son retour au Roazhon Park par un court succès contre Montpellier (2-1), qui débute sa saison par une défaite. Deux jours après sa convocation en équipe de France, Eduardo Camavinga a inscrit le deuxième but breton.

Rennes 2-1 Montpellier

Le calvaire de Le Tallec, les ratés d'Hunou

Il aura fallu attendre 174 jours pour revoir un match de Ligue 1 et du public au Roazhon Park. Près de six mois après un succès éclatant contre Montpellier (5-0) - qui actait à l'époque sans que personne ne le sache une place sur le podium pour le SRFC -, le Stade rennais retrouvait le même adversaire dans son enceinte. Même affiche, même grisaille... Même résultat ? Pas totalement. Le SRFC s'est cette fois contenté d'une victoire 2-1, la faute à un manque de réalisme dans ses temps forts. La boucle est presque bouclée.À Rennes, ce n'était pas un jour de match comme les autres. Pas de parfum de galette saucisse pour venir combler les narines à l'approche de la route de Lorient, pas de copains rassemblés devant les troquets et peu de houblon pour contenter les quelques supporters assoiffés. Un nouveau paysage pour les habitués. Et un début de partie poussif devant environ 5000 chanceux installés dans les tribunes du Roazhon Park. Privé de Mavididi, Delort et Hilton, Montpellier refuse de mettre le pied sur le ballon, mais Rennes n'est pas suffisamment inspiré pour bousculer le 5-3-1-1 de Der Zakarian. Jusqu'à ce rush de Raphinha, qui profite d'un contre favorable pour accélérer côté droit, entrer dans la surface et pousser Le Tallec au Lire la suite de l'article sur SoFoot.com