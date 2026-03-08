Rennes torpille Nice et met la pression sur Lyon, Lille coince contre Lorient

Nice n’avait pas envie d’être là. Complètement dépassés et sans réaction, les Aiglons ont offert le début partie sur un plateau aux Rennais, qui n’en demandaient pas tant pour surfer sur leur récente dynamique. Servi par Valentin Rongier, c’est Esteban Lepaul qui ouvre d’abord le score, avant que Sebastian Szymański ne double la mise d’une frappe contrée par le malheureux Juma Bah, signe que rien ne va dans la défense niçoise. Et si le but de Mousa Al-Tamari après un penalty de Lepaul repoussé par Yehvann Diouf est refusé car le Jordanien se trouvait dans l’arc de cercle au moment de la frappe, la défense sudiste offre un troisième but à Ludovic Blas, jamais attaqué avant d’aller clore la marque. Un match terminé sous les « Olé » du public niçois à chaque passe bretonne.

🇨🇲 𝐀𝐑𝐓𝐇𝐔𝐑 𝐀𝐕𝐎𝐌 😮‍💨 L'UN DES CHEFS-D'OEUVRE DE LA SAISON 🖼️#LOSCFCL pic.twitter.com/npyFvNl0Bj…

TB pour SOFOOT.com