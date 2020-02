Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rennes tombe à Lille, Monaco respire Reuters • 04/02/2020 à 21:03









Rennes tombe à Lille, Monaco respire par Victor Gatinel (iDalgo) Le LOSC réalise une excellente opération en ouverture de la 23e journée de Ligue 1 en dominant le Stade Rennais 1 à 0. Grâce au but précoce de Loïc Rémy à la 4e minute, les Nordistes reviennent à 3 points de leur adversaire du soir et donc du podium. Les Bretons, qui restaient sur 5 matchs sans défaites toutes compétitions confondues, manquent l'occasion de mettre la pression sur l'OM qui ira à Saint-Etienne demain. Dans le même temps, Monaco a mis fin à une série de 3 défaites en championnat en battant Angers au stade Louis II. C'est Jovetic qui permet aux siens de prendre les 3 points. Le Monténégrin a trouvé la faille d'une tête lobée dos au but, signant au passage sa 2e réalisation de la saison. L'attaquant offre au club de la Principauté la 9e place provisoire au classement avant la suite de cette journée de championnat.

