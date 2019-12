Rennes sur le podium, Angers historique, Lyon au ralenti

Vainqueur en fin de match de Bordeaux (1-0), Rennes a profité de la défaite lilloise à Monaco pour s'emparer de la troisième place, derrière l'OM, qui a mis une mi-temps à disposer de Nîmes (3-1). Larges vainqueurs de Brest (4-0) et Toulouse (3-0), plus que jamais lanterne rouge, Montpellier et Nice concluent l'année dans le top 10. Comme Angers, auteur d'un succès historique à Nantes (1-2), et Reims, qui a tenu bon face à Lyon (1-1). Mais pas Saint-Étienne, dominé à Strasbourg (2-1). Dans le match des mauvais élèves, Metz a arraché à dix le nul à Dijon (2-2). On se revoit en janvier !

Marseille 3-1 Nîmes

Revivez Marseille - Nîmes (3 - 1)

Douze secondes. C'est le temps qu'il faut à l'OM pour enfin trouver la faille, en début de deuxième période. Et à Alakouch pour plomber une mi-temps de dur labeur de la part des Crocos, incapables de s'imposer depuis onze matchs. La réussite est du côté de l'OM, ce que confirme ce but involontaire de Benedetto sur un tir de Payet, finalement annulé avec l'aide de la VAR. Partie remise pour l'Argentin, en embuscade sur une frappe de Sanson repoussée par Bernardoni. Impliqué sur le premier but et à l'origine du deuxième, Dimitri Payet y va ensuite de son petit but sur un service de Radonji?. Le sixième en quinze apparitions cette saison pour le Réunionnais, qui enfile son bonnet de Père Noël pour l'occasion. Malgré la réduction tardive du score de Briançon, l'OM signe un septième succès en huit rencontres, et conforte sa place de dauphin., comme le ratio de l'OM sur ses dernières sorties au Vélodrome. Pour retrouver trace d'une telle série, il faut remonter à la saison 2014-2015, sous Marcelo Bielsa.