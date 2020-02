Rennes sans scrupule contre Belfort

Trois buts (Raphinha, Siebatcheu et un penalty de Mbaye Niang) ont permis au tenant du titre de mettre logiquement fin à la belle épopée belfortaine. Les Rouge et Noir sont les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France.

Belfort (N2) - Rennes

Létang, la chute du président

Do you have to let Ehlinger ?

Après avoir inscrit à son tableau de chasse une National 1 (le Gazélec), une Ligue 2 (Nancy) et une Ligue 1 (Montpellier), ne restait plus à la formation d'Anthony Hacquard qu'à s'offrir le scalp du tenant du titre. Un Stade Rennais la tête dans le brouillard depuis quelques jours, entre un bordel surprise en interne et une période de flottement sur le terrain. Mais le SRFC a profité de ce déplacement dans la compétition fétiche de Julien Stéphan (dix victoires en dix rencontres sur le banc rennais désormais) pour se remettre la tête à l'endroit, empêchant le Petit Poucet d'accéder au dernier carré : une sortie avec les honneurs, évidemment. Et pour les Bretons, un rêve de doublé qui peut doucement prendre forme.Ludovic Saline a les jambes tremblantes, en témoigne sa tentative mollassonne en pivot sur un débordement de Sofiane Bekkouche pour lancer les débats (7). Les filets frissonnent une première fois, mais à l'extérieur, sous le coup d'une reprise instantanée de Romain Del Castillo (19). Il n'en faut pas plus à l'ancien de Bourg-en Bresse pour régler la mire : sa galette complète pour Raphinha est une douceur dont le Brésilien se délecte (). Même si l'on voit Lire la suite de l'article sur SoFoot.com