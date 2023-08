information fournie par So Foot • 30/08/2023 à 10:54

Rennes s’offre le Haaland turc

Retenez bien ce nom.

Si le patronyme de Bertuğ Yıldırım ne vous dit rien pour le moment, cela devrait vite changer dans les prochaines semaines. À 21 ans, le grand espoir du football turc, perçu au pays comme la version locale d’Erling Haaland, s’est engagé pour cinq saisons avec le Stade rennais. Avec son mètre 91, ses 5 buts en 8 sélections et ses 6 pions et 3 passes décisives l’an passé, la pépite turque débarque en Bretagne contre 5 millions d’euros. Il devient la sixième recrue d’un mercato rennais frisson, avec Ludovic Blas, Enzo Le Fée et Nemanja Matic, entre autres.…

AH pour SOFOOT.com