information fournie par So Foot • 21/01/2024 à 23:39

Rennes s'offre l'OM aux tirs au but

Rennes s'offre l'OM aux tirs au but

Au bout d'un match équilibré et d'une nouvelle séance de tirs au but de qualité, le Stade rennais a écarté l'OM de la Coupe de France (1-1, 9 tab 8) et se déplacera à Sochaux en huitièmes de finale.

Rennes 1-1 (9 TAB 8) OM

Buts : Terrier (53 e ) pour le SRFC // Veretout (29 e ) pour l’OM

Tirs au but réussis : Kalimuendo, Bourigeaud, Santamaria, Le Fée, Blas, Yıldırım, Omari, Belocian et Nagida pour Rennes // Veretout, Balerdi, Vitinha, Aubameyang, Onana, Luis Henrique, Clauss, Garcia pour Marseille …

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com