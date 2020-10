Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rennes s'incline 2-1 contre Angers au terme d'un super match Reuters • 23/10/2020 à 23:13









par Samuel Messberg (iDalgo) Le Stade Rennais et le SCO d'Angers s'affrontaient pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1 ce vendredi au Rohazon Park. Un match qui valait le détour dans lequel les Angevins se sont imposés sur le score de 2-1 grâce à des buts de Boufal (27') et Fulgini (57'). Les Rennais avaient pourtant ouvert le score par l'intermédiaire d'Adrien Hunou (18'). Au classement Rennes reste troisième mais perd une occasion de prendre la tête du championnat alors que les Angevins prennent la 6ème place avec 13 points en 8 matchs. Rennes ira à Séville et recevra Brest la semaine prochaine tandis qu'Angers recevra Nice.

