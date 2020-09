Rennes retourne Monaco

Au bout d'une rencontre plaisante entre deux prétendants aux places européennes, le Stade rennais a renversé Monaco (2-1) grâce à un gamin nommé Adrien Truffert. Entré en jeu avant la pause, le latéral gauche de 18 ans a fêté sa première apparitions chez les professionnels avec une passe décisive et un but. Rennes est leader provisoire.

Rennes 2-1 Monaco

Le pétard de Ben Yedder

La première soirée dans la cour des grands est souvent un moment inoubliable. Mais quand à la 42minute de jeu, Adrien Truffert remplace Faitout Maouassa, blessé, en catastrophe, il ne se doute pas de la suite du scénario de la rencontre. À 18 ans, le latéral gauche a tout simplement fêté sa première apparition en Ligue 1 en renversant presqu'à lui tout seul l'AS Monaco (2-1), délivrant une passe décisive et claquant un but dans le temps additionnel d'une rencontre plaisante. Rennes peut provisoirement retrouver son fauteuil de leader, et se rassurer sur une chose : non, Eduardo Camavinga n'est pas le seul talent de moins de 20 ans au SRFC.Les jeux de lumière ne trompent pas, c'est une affiche de gala qui doit se tenir au Roazhon Park. Dans les tribunes de l'enceinte rennaise, les quelques 5000 spectateurs - voire plus ? - font du bruit mais voient rapidement Monaco prendre ses quartiers sur la pelouse. Les visiteurs débutent la partie avec un bloc haut, et sont les premiers à se montrer dangereux avec Ben Yedder (7) ou Disasi (8). Parfois impressionnant collectivement, l'ASM multiplie les longs ballons par-dessus la tête des latéraux bretons pour faire la différence. En vain, pour l'instant. Dans le dur, les Rennais finissent par répondre au rythme imposé par la bande à Kova?, qui a le droit à une première frayeur à la suite d'un déboulé sur le côté Lire la suite de l'article sur SoFoot.com