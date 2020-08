Rennes repart de Lille avec un point et des regrets

Au terme d'une rencontre à deux rouges et qui s'est emballée après l'entrée en jeu de Camavinga, le LOSC et le Stade Rennais, qui a eu des balles de trois points en fin de match, n'ont pas réussi à se départager (1-1).

Lille 1-1 Rennes

De la boucherie et un Bamba

Comme Jean Gabin, il est né un 17 mai. Contrairement à Jean Gabin, il n'a pas une gueule d'amour, mais Damien Da Silva s'en fiche. Samedi soir, à Lille, le défenseur breton, excellent tout au long de la rencontre et qui a annoncé en fin de semaine être "", a surgi dans la nuit nordiste et est venu s'aventurer intelligemment sur une déviation de la tête du non moins brillant Eduardo Camavinga, dont l'entrée en jeu a complètement changé la tronche de la soirée rennaise. Bingo : Da Silva a secoué les filets de Mike Maignan et a permis au Stade Rennais de repartir de Pierre-Mauroy avec le minimum : un point. Oui, samedi soir, c'est le LOSC et son public qui peuvent souffler.Si ces derniers s'étaient pointés à Pierre-Mauroy pour voir un Jonathan David bon pour service dès le coup d'envoi et pour assister aux premières foulées françaises de Sven Botman, posé par Christophe Galtier aux côtés de José Fonte, ils ont finalement eu le droit à une toute autre expérience : un drôle de match, rythmé, vivant, mais d'abord vidé d'éclats offensifs. Débarqué à cette reprise avec son 4-3-3, testé lors de sa dernière sortie de la saison dernière et qui est système qui place Steven Nzonzi au centre des affaires, Julien Stéphan a rapidement vu ses hommes imposer aux Lillois un pressing haut, dont l'objectif était simple : boucher l'accès à Jonathan Ikoné. Mission réussie : au cours du premier acte, l'international français n'a eu qu'une petite dizaine de ballons à gérer là où David a peiné à se mettre en valeur. Pour le reste, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com