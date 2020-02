Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rennes renverse Nantes dans le temps additionnel Reuters • 31/01/2020 à 23:40









Rennes renverse Nantes dans le temps additionnel par Samuel Martin (iDalgo) Une fois de plus, le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes aura tenu toutes ses promesses. Dans un Roazhon Park en feu, les hommes de Julien Stéphan l'ont emporté au bout du temps additionnel (3-2) lors du premier match de la 22e journée de Ligue 1. Pourtant, ce sont les Canaris qui prennent l'avantage grâce à un but contre son camp de Da Silva dès le début de la deuxième période (47', 0-1). Raphinha viendra égaliser après un pénalty de Niang repoussé par Lafont (71', 1-1) avant que Simon fasse à nouveau trembler les filets des locaux (80', 1-2). Mais cette année, ces derniers font preuve de beaucoup de caractère. En effet menés d'un but dans le temps additionnel, les Bretons vont inverser la tendance grâce à des buts de Bourigeaud (94', 2-2) et Raphinha pour le doublé (98', 3-2). Un scénario cruel pour des Nantais qui avaient bien contenus les offensives adverses auparavant. Les Rouges et Noirs reviennent à deux points de Marseille à la 2e place du classement quand les joueurs de Christian Gourcuff manquent l'occasion de réintégrer le top 4 du championnat.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.