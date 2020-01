Rennes relève la tête à Nîmes

Dans une rencontre médiocre techniquement, Rennes a fait plier Nîmes (1-0) grâce à un joli but d'Adrien Hunou. Un nouveau coup d'arrêt pour les Crocodiles, plombés par les blessures d'Anthony Briançon et Renaud Ripart, qui restent dans la zone rouge. Et un bon coup pour les Rennais, qui confortent leur place sur le podium.

Nîmes 0-1 Rennes

Bonsoir tristesse

Les mots de M'Baye Niang après la déconvenue contre Marseille, vendredi soir, étaient clairs : "" Comprendre, le Stade rennais n'a plus le droit de livrer des prestations calamiteuses chez les mal classés s'il veut être ambitieux. À Nîmes, cette rencontre en retard ressemblait à un joli traquenard pour l'équipe de Julien Stéphan, qui avait préféré le qualifier de "". Une belle opportunité, aussi, pour les Crocodiles, désireux d'enchaîner un deuxième succès consécutif pour véritablement enclencher l'opération maintien. Raté, le SRFC est sorti vainqueur d'une partie médiocre techniquement (1-0) grâce à un but de l'inévitable Adrien Hunou. La leçon est retenue.Après la victoire libératrice contre Reims le week-end dernier, Bernard Blaquart devait relever un défi : prouver son équipe était capable d'enchaîner sans la recrue Yassine Benrahou, qui n'était logiquement pas qualifié pour cette rencontre comptant pour la 12e journée. Pour ce casse-tête, l'homme-clé s'appelle Zinédine Ferhat, très remuant et percutant dans un premier acte globalement soporifique. Dès les premières minutes, Nîmes annonce la couleur avec un pressing haut et une agressivité Lire la suite de l'article sur SoFoot.com