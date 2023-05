information fournie par So Foot • 27/05/2023 à 23:16

Rennes règne sur Monaco et repasse dans le top 5

Le Stade rennais a logiquement pris le dessus sur Monaco (2-0) dans un stade en fête. Un succès qui permet aux Bretons de passer devant l'ASM et de réintégrer le top 5 à une semaine de la fin du bal.

Stade rennais 2-0 AS Monaco

Buts : Majer (52 e ) et Gouiri (73 e ) pour les Rouge et Noir

Tout était réuni pour passer une belle journée à Rennes, entre la météo estivale, idéale pour jouer au football, un stade plein comme un œuf et la présence du légendaire duo Olivier Monterrubio-Alexander Frei, revenus dans leur ancienne maison le temps d’un soir pour donner le coup d’envoi de la rencontre décisive face à Monaco. La nostalgie du passé a laissé place à la joie du présent, en Bretagne, où le Stade rennais a pris le dessus sur l’ASM (2-0), battue sur le terrain et dépassée au classement par son adversaire du jour. Un pas vers l’Europe pour les Rouge et Noir, même si tout se jouera le week-end prochain.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com