Rennes punit Nîmes, Lens reste sur son nuage

Au terme d'un match disputé, c'est un Rennes à réaction qui s'est défait de Crocos ambitieux et pas payés de leurs efforts (2-4). De son côté, Lens n'a pas quitté son nuage, quelques jours après sa victoire face au PSG : conquérants, les Sang et Or ont disposé de Lorient, en difficulté dans le jeu (2-3). Ailleurs, Brest a triomphé d'un Dijon à qui rien n'a réussi (0-2), de la même manière, Angers a logiquement battu Reims (1-0).

FC Lorient 2-4 RC Lens

Les Sang et Or vivent un rêve éveillé. Quelques jours après une victoire inattendue face au Paris Saint-Germain, Lens a passé la seconde ce dimanche, face à un Lorient dépassé par les événements. Pourtant, les Lensois ont subi ce dimanche l'ouverture du score, contre le cours du jeu, au terme d'un imbroglio dont le principal protagoniste a été, encore une fois, le VAR : d'abord validé, puis annulé, la réalisation de Grbic a finalement été accordé par M. Aurélien Petit, dont c'était ce dimanche la première en Ligue 1. Mais les Lensois n'ont eu que faire des errances de l'arbitrage : sur un petit nuage, ils parvenaient à renverser la situation en deux minutes, d'abord grâce à Kakuta sur penalty, puis par l'intermédiaire de Medina, buteur sur un formidable retourné acrobatique. En deuxième mi-temps, les Sangs et Or ont déroulé et Ganago s'est lui aussi offert son but à l'heure de jeu, bien servi par Sotoca. Lens ne s'attardera probablement pas sur la réduction du score sur penalty de Wissa dans le temps additionnel, car le principal est ailleurs : Lens est lancé.