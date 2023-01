Rennes punit Nice

Face à Nice, le Stade rennais a eu le bonheur de voir Benjamin Bourigeaud lui offrir un succès mérité (2-1) synonyme de quatrième place, mais le malheur de perdre Martin Terrier sur blessure.

Rennes 2-1 Nice

Terrier, du sourire à la douleur

Il y a des victoires qui ont une drôle de saveur. Celle du Stade rennais ce lundi soir face à Nice, en clôture de la 17journée, en est une. Si les Bretons ont eu le bonheur de voir Benjamin Bourigeaud leur offrir un succès mérité en fin de rencontre (2-1) pour récupérer leur quatrième place et met treize points dans la vue des Aiglons, ils ont aussi eu le malheur de perdre Martin Terrier, très sérieusement touché au genou en première période. Ce qui peut avoir un impact certain sur la suite de la saison rennaise.De retour dans son jardin en match officiel pour la première fois depuis un mois et demi, Rennes a retrouvé ses bonnes habitudes en mettant du rythme et de l'intensité face à une équipe de Nice déployée en 3-4-3. Avec réussite puisque les locaux n'ont pas attendu longtemps pour débloquer leur compteur pour la nouvelle année : une belle ouverture de Benjamin Bourigeaud, une remise d'une talonnade d'Amine Gouiri, puis un pétard signé Terrier, après avoir vu Arnaud Kalimuendo contré, pour tromper Kasper Schmeichel. Trop apathique défensivement, le Gym n'est pas loin de craquer une seconde fois, mais le doublé de Terrier est logiquement refusé pour une position de hors-jeu.Pour tenter d'apporter une réponse, les Aiglons ont misé sur Ross Barkley, qui a fait parler la poudre et poussé Steve Mandanda à dévier sa praline sur la barre. Un échauffement pour l'Anglais, dont le deuxième bijou est venu se loger dans la lucarne du gardien rennais. Du jeu, du plaisir, des beaux buts, puis le coup de froid quand… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com