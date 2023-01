Rennes-PSG : Hamari Traoré, le symbole du Stade rennais

Buteur et auteur d'un très bon match, Hamari Traoré a brillé ce dimanche soir contre le PSG. En l'absence de Benjamin Bourigeaud, il a rappelé que lui aussi occupait déjà une place de choix dans l'histoire du Stade rennais, qu'il pourrait quitter en fin de contrat en juin après six belles années.

" Hamari, c'est comme un grand frère pour nous. Il nous aide beaucoup, il nous conseille et il a un leadership très important. " Lesley Ugochukwu, petit frère

Le grand frère du vestiaire

Il n'est pas le premier auquel on pense quand il faut citer les joueurs majeurs du Stade rennais, où les attaquants et les techniciens s'éclatent depuis un an et demi, mais son importance dans l'équipe de Bruno Genesio n'est plus à démontrer. En l'absence de Martin Terrier, blessé pour de nombreux mois, et de Benjamin Bourigeaud, suspendu après son rouge reçu à Clermont , le capitaine Hamari Traoré est devenu la tête d'affiche du nouveau blockbuster réalisé par les Bretons, ce dimanche soir, contre le PSG . Le latéral droit s'est transformé en buteur pour endosser le costume du super-héros, généralement destiné à d'autres, dans une rencontre pendant laquelle il a tout bien fait. À Rennes, la star reste l'équipe et le collectif, c'est vrai, mais sous les trombes d'eau, c'était aussi une belle soirée pour se rappeler que Traoré a déjà sa place au chaud dans la légende du club breton.Dans le nouveau système proposé par son entraîneur face à Paris, l'international malien a livré un match XXL dans un rôle de piston fait pour ses qualités. Il a multiplié les courses dans son couloir, et les efforts pour revenir donner un coup de main à la défense sur les transitions parisiennes. Peu après l'heure de jeu, Traoré avait encore du jus pour se retrouver en position d'attaquant dans la surface, après un énième sprint, afin de transformer l'offrande d'Adrien Truffert, son pendant à gauche, en claquant un tir croisé imparable pour Gianluigi Donnarumma., s'est réjoui Genesio après la partie.Une scène, aussi, pour raconter l'état d'esprit du défenseur de 30 ans : cette congratulation poitrine contre poitrine avec Arthur Theate face au kop rennais,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com