Rennes prête un ancien du Barça
Les derniers vestiges de la très catastrophique ère Frederic Massara. Il est l’une des dernières recrues du directeur sportif aujourd’hui à la Juve à être toujours sous contrat au Stade rennais : Mikayil Faye, lié au club breton jusqu’en 2028, va connaître un nouveau prêt.
Une saison ratée à la Cremonese
Après une pige d’un an sans grand relief à la Cremonese (8 apparitions), Faye est prêté pour une saison avec option d’achat à Nuremberg, qui évolue en deuxième division allemande. …
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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