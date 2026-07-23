Rennes prête un ancien du Barça

Les derniers vestiges de la très catastrophique ère Frederic Massara. Il est l’une des dernières recrues du directeur sportif aujourd’hui à la Juve à être toujours sous contrat au Stade rennais : Mikayil Faye, lié au club breton jusqu’en 2028, va connaître un nouveau prêt.

Une saison ratée à la Cremonese

Après une pige d’un an sans grand relief à la Cremonese (8 apparitions), Faye est prêté pour une saison avec option d’achat à Nuremberg, qui évolue en deuxième division allemande. …

CG pour SOFOOT.com