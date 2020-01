Rennes plume Nantes dans un final renversant

Le derby breton a basculé dans une l'irréel dans le temps additionnel, pour voir le Stade rennais renverser le rival nantais grâce à des buts de Benjamin Bourigeaud et Raphinha dans les toutes dernières secondes d'une deuxième période ébouriffante (3-2). Un scénario cruel pour les Nantais, et une issue inespérée pour les Rennais, qui mettent la pression sur leurs poursuivants dans la course au podium.

Rennes 3-2 Nantes

Gourcuff, rancœur de pierre

La sieste du vendredi

Et soudain, l'embrasement. La folie. L'impossible. Au moment de découvrir les six minutes de temps additionnels sur le panneau du quatrième arbitre, l'histoire semblait emballée, et le derby attendu entre le 3et le 5du championnat semblait promis au FC Nantes. Mais c'est une évidence depuis près d'un an : le Stade rennais de Julien Stéphan n'aime pas faire les choses comme les autres. Résultat, les visages fermés des supporters rennais ont disparu en l'espace de trois minutes, au bout d'une rencontre impensable, pour laisser place au bruit assourdissant de l'enceinte bretonne pour fêter un scénario renversant, ponctué par des buts de Bourigeaud et Raphinha après la 94minute de jeu. Pas la chance du champion, mais peut-être bien celle d'un prétendant très sérieux à la Ligue des champions.La soirée de gala avait commencé quelques heures avant le coup d'envoi : une route de Lorient déjà animée, l'accueil chaud bouillant du car rennais, et cette sensation que ce n'est pas un match comme un autre qui allait se jouer dans un Roazhon Park à guichets fermés. Et couvert