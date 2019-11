Rennes perd à Cluj, l'élimination approche

Dominateur sur le terrain de Cluj en première période mais incapable de concrétiser ses occasions devant un gardien en forme, le Stade Rennais n'a pas réussi à marquer et concédé une défaite sur la plus petite des marges. Un résultat qui élimine les Bretons, toujours derniers de leur groupe de Ligue Europa à huit points d'un Celtic Glasge leur adversaire du soir squattant la deuxième place. Adieu, les seizièmes de finale...

Cluj 1-0 Rennes

Des points, il leur faut des points

Il y a un an presque jour pour jour, le 8 novembre 2018, le Stade Rennais venait de perdre sa troisième rencontre d'Europa League consécutive sur le terrain du Dynamo Kiev. À l'époque, les Bretons ne comptaient que trois points mais allaient pourtant se qualifier pour la suite de la compétition en s'imposant lors des deux dernières journées. Bis repetita, cette année ? L'espoir était permis. Sauf que cette saison, les Français ne possèdent qu'une seule petite unité dans la poche. Car en ce jeudi 7 novembre 2019, la bande de Stephan - qui n'était pas encore là, lors de l'échec en Ukraine - a perdu sur la plus courte des marges à Cluj. Supérieurs en apparence et dominateurs en première période face à un gardien qui a sorti une énorme prestation, Grenier et ses potes n'ont malheureusement pas su concrétiser leurs occasions et conservent donc leur bonnet d'âne de lanterne rouge. Lequel leur cache définitivement la vue des seizièmes de finale de C3, puisqu'ils sont tout simplement déjà éliminés.Encore traumatisés du début de match catastrophique à l'aller devant leur public, les Rennais tiennent à démarrer fort. Ce qu'ils font très bien, avec Hunou en premier danger dès la cinquième minute. Arlaukis repousse, et le portier répond encore présent moins Lire la suite de l'article sur SoFoot.com