Rennes perd 2 points à Dijon par Samuel Messberg (iDalgo) Le Stade Rennais, leader du championnat, se déplaçait sur la pelouse de la lanterne rouge Dijon dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 1. Et les joueurs de Julien Stéphan ont été tenu en échec 1-1 face à une belle équipe dijonnaise. Les Rennais avaient tout de même bien entamer leur match en menant 1-0 à la pause grâce à Martin Terrier (24'). Mais au retour des vestiaires les Dijonnais sont arrivés sur la pelouse déterminés et ont mis la pression sur le Stade Rennais. Leur bonne entame a été récompensé par un magnifique but de Mama Baldé (54'). Au classement Rennes garde la tête du championnat en attendant les matchs du PSG et du LOSC. Dijon reste dernier mais tient peut être son match référence. Prochain match pour les Renais contre Krasnodar mardi, puis Angers en Ligue 1 vendredi. Dijon ira au Parc des Princes samedi prochain.

