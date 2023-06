Rennes : monter l’escalier quatre à quatre

Le Stade rennais, 4e au bout du suspense, sera européen pour la sixième année d'affilée la saison prochaine. Une régularité historique pour le club breton, qui tente de se faire une place dans le gratin hexagonal. Ce lundi, les dirigeants rennais ont fait le bilan, et Florian Maurice a vidé son sac, tout en confirmant les ambitions du SRFC.

Dans le haut du tableau, le Stade rennais s’est posé comme le grand gagnant du dernier week-end de la saison de Ligue 1, en s’imposant dans le derby à Brest pour s’installer sur le gong à la 4 e place, comme l’année dernière. Un dénouement franchement inespéré quand on sait que les Bretons comptaient 8 unités de retard sur Monaco à l’issue de la 34 e journée. Un soulagement, aussi, pour tout le monde au club, et cela s’est ressenti dans les attitudes et dans les discours samedi soir à Francis-Le Blé. « C’est fantastique de finir deux fois de suite 4 e » , jubilait le président Olivier Cloarec. Même le défenseur Arthur Theate, forfait pour la rencontre, mais présent avec ses copains dans le Finistère, avait tenu à s’arrêter en zone mixte pour remettre quelques pendules à l’heure : « On nous a enterrés beaucoup trop vite. On a tiré trop de conclusions hâtives. Trop de gens ont douté. Le club mérite d’être là, et il prend une place importante dans le foot français. Je n’ai pas l’impression qu’il soit jugé à sa juste valeur. » Il est vrai que Rennes a changé de dimension et ne cesse de grandir depuis quelques années. À Brest, le club breton a décroché une sixième qualification européenne d’affilée, la meilleure série en cours dans l’Hexagone derrière le PSG. Ce n’est pas rien et c’est même historique pour le SRFC, qui aimerait voir encore plus haut et qui doit aussi apprendre à devenir un club qui compte dans le paysage footballistique français, avec ses avantages et ses inconvénients.

Tous propos recueillis par CG

Par Clément Gavard, à Brest et à Rennes pour SOFOOT.com