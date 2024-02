Rennes-Milan : une mission vraiment impossible ?

Une semaine après sa défaite à San Siro (3-0), le Stade rennais sait ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa infinitésimales au moment de recevoir l'AC Milan. Sans en faire des tonnes sur une potentielle remontada, les Bretons espèrent quand même vivre une soirée spéciale, voire irrationnelle au Roazhon Park.

Ils n’étaient pas nombreux, jeudi dernier, à penser que le Stade rennais n’avait pas perdu toutes ses chances de qualification en huitièmes de finale de la Ligue Europa, après une défaite lourde, mais plutôt logique, face à l’AC Milan (3-0). Chez les supporters – ils étaient environ 10 000 à s’être déplacés en Italie –, il fallait se réfugier derrière la phrase bateau « on ne sait jamais, dans le foot » ou se mettre dans le costume de Jean-Claude Dusse pour se dire que « sur un malentendu » , ça pouvait peut-être passer. En zone mixte, au bout du labyrinthe de San Siro, l’optimisme n’était logiquement pas de mise une heure à peine après cette première manche perdue.

Seul Désiré Doué, le Rennais le plus en vue ce soir-là sur le terrain, s’était laissé aller à un message de croyance après que son entraîneur Julien Stéphan avait utilisé le terme « compromis » pour évoquer les chances bretonnes : « Dans le foot, il ne faut jamais baisser les bras. Notre détermination ne va pas changer, on abordera le match retour comme une finale. On y croit, sincèrement on y croit. » Une semaine plus tard, au moment de retrouver les Rossoneri au Roazhon Park, le discours est (un poil) plus mobilisateur et porteur d’espoir. Il ne reste que ça aux Bretons pour réaliser ce qui semblait impossible la semaine dernière, et ce qui paraît encore très difficilement imaginable à quelques heures du grand soir.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com