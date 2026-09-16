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Rennes meilleure chance française en Ligue Europa
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 17:42
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Rennes meilleure chance française en Ligue Europa

Rennes meilleure chance française en Ligue Europa

Être co-leader de Ligue 1, ça paye ! Bien lancé dans sa campagne 2026-2027, Rennes s’apprête à débuter son opus européen ce mercredi à Graz en Autriche. Un déplacement piégeux dans une compétition que Rennes pourrait bien remporter , enfin presque.

Les clubs anglais à la fête

Selon Opta, ce sont en tout cas les Bretons qui ont les meilleures chances de s’imposer en mai prochain parmi les clubs français. Leurs chances de franchir la phase de groupe seraient même de 90,2% , franchement devant (Lyon 80,8%) et Marseille (77,5%).…

JF pour SOFOOT.com

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