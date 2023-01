Rennes : Martin Terrier coupé dans son envol

Après avoir ouvert le score face à Nice ce lundi soir, Martin Terrier a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Une terrible pour nouvelle pour l'attaquant, pour le Stade rennais, et plus largement pour le championnat de France, qui perd un magnifique joueur de football pour de nombreux mois.

L'année de Martin Terrier avait commencé par un pétard dans la lucarne de Kasper Schmeichel après six minutes de jeu, une glissade sur les genoux et un grand sourire. C'est l'image que l'on aurait aimé retenir du meilleur artilleur du Stade rennais pour lancer 2023, mais une autre, plus violente et très difficile à regarder, a brutalement changé le cours de la saison du joueur de 25 ans et, par conséquent, celle du club breton. Le choc a eu lieu à la 30minute, quelques secondes à peine après un premier KO suite à un duel aérien, sur un retour défensif engagé, mais a priori anodin sur Jordan Lotomba le long de la ligne de touche devant le banc occupé par les Aiglons. Les hurlements de l'attaquant, qui a senti son genou droit tourner, ont glacé les tribunes du Roazhon Park et fait basculer la suite de la première période dans une drôle d'ambiance. Il y a eu les visages fermés, presque horrifiés, de ses partenaires rouge et noir, se regroupant en cercle pour se remobiliser après ce coup du sort., expliquait Benjamin Bourigeaud après la rencontre. Il y a aussi eu les applaudissements nourris du public rennais à la sortie du premier buteur de la soirée sur civière, puis l'inquiétude et la confirmation tombée ce mardi après-midi par le SRFC, annonçant une rupture des ligaments croisés. Rennes et le championnat de France ont perdu pour un moment un magnifique joueur de foot.

????? ?̀ ??? ?????? ! Martin Terrier a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit hier soir. Une opération est envisagée prochainement.L'ensemble du peuple Rouge et Noir te souhaite un prompt rétablissement. ❤️? pic.twitter.com/kquyc1IIpi

"Martin, je le connais depuis très longtemps. Ça m'a fait vraiment du mal de le voir par terre, de voir qu'il était en train de souffrir." Xeka

Un club sous le choc

— Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 3, 2023