Rennes : les terrasses chauffées interdites dès le 1er janvier

Entre 1 et 9 °C. Voici les températures attendues à Rennes pour le 1er janvier 2020. De quoi donner un sérieux coup de froid aux habitants, notamment sur les terrasses où les chauffages à gaz ou électriques seront interdits à la suite de l'adoption d'une charte. Cette décision de la municipalité, inédite dans une grande ville, est motivée par des arguments écologiques et économiques. Inquiets, les patrons de bars, cafés et restaurants craignent de voir leur fréquentation chuter, explique BFM TV.Ces dernières années, la pratique a explosé pour de nombreux établissements. Une conséquence directe de l'interdiction de la cigarette en intérieur. Les fumeurs se sont donc déplacés vers les espaces extérieurs. Mais, si le mercure chute, ces clients pourraient bien décider de rester chez eux ou de se rabattre sur les tables situées à l'intérieur, au chaud. Dans les deux cas, les commerçants voient la perspective d'une chute de la fréquentation. Interrogé par 20 Minutes, un restaurateur juge ainsi qu'il va perdre « 20 000 euros de chiffre d'affaires au minimum chaque année ». Un patron de bar s'estime pour sa part lésé. « On paye un droit de terrasse, on devrait nous laisser faire ce qu'on veut. » Mais, François de Pena, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Ille-et-Vilaine, y voit lui une évolution logique. « Ça me fait penser à l'interdiction de fumer. Aujourd'hui, qui reviendrait en...