Rennes, Lens, Toulouse : revivez la soirée européenne des clubs français

Rennes 3-2 AC Milan

Buts : Bourigeaud (11 e , 54 e et 68 e SP) pour les Rouge et Noir // Jovic (22 e ) et Leao (58 e ) pour les Rossoneri

Fribourg 3-2 Lens

Buts : Sallai (68 e et 90 e +3) et Gregoritsch (99 e ) pour les Breisgau-Brasilianer // Pereira Da Costa (28 e ) et Wahi (45 e +2) pour les Sang et Or …

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com