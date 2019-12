Rennes, la plus belle année

En s'imposant contre Bordeaux samedi soir, le Stade rennais a gagné le droit de passer les fêtes sur le podium de la Ligue 1. Une manière idéale de boucler une année historique et exceptionnelle pour le club breton, qui rêve de faire durer le plaisir en 2020.

Le poids de l'histoire

En cette journée où la fameuse magie de Noël devrait être invoquée dans de nombreux foyers, les supporters rennais pourront se rappeler qu'ils n'ont pas dû attendre le 25 décembre pour être gâtés. Il suffisait de se balader autour du Roazhon Park samedi soir, avant le coup d'envoi du dernier match de 2019 contre Bordeaux, pour se rendre compte de l'euphorie ambiante. À quelques jours des fêtes de fin d'année, la météo exécrable et les averses orageuses n'ont pas empêché plus de 26 000 personnes de se rassembler pour une ultime sauterie. Pas de place pour les éternels pessimistes, l'optimisme règne dans les troquets et devant les stands de galettes-saucisses. "", glisse un trentenaire dans le bar des supporters, avant de tremper ses lèvres dans sa bière. Un visionnaire puisque plus tard dans la soirée, un but tardif de M'Baye Niang permettra au Stade rennais de triompher des Girondins (1-0) pour s'installer à la troisième place du classement et offrir un nouveau moment de plaisir à un public breton en fusion. À Rennes, cette année historique ne pouvait pas se terminer autrement.Au moment de faire le bilan, la famille rouge et noire s'est souvenue qu'elle avait déballé de sacrés cadeaux depuis l'hiver dernier : une double confrontation dantesque contre le Betis en février, une victoire de gala contre Arsenal en mars, et surtout un trophée attendu depuis quarante-huit ans avec une Coupe de France, remportée face au grand PSG au bout d'un scénario renversant, fêtée pendant de nombreuses semaines par des supporters sevrés depuis tant d'années. Un sentiment partagé par Julien Stéphan, arrivé sur le banc de l'équipe première en décembre dernier, après le succès contre Bordeaux : "