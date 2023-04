Rennes éteint Reims

Rennes a facilement dominé Reims (3-0) grâce à un doublé de Jérémy Doku, ce samedi après-midi au Roazhon Park. Un succès qui permet aux Bretons de repasser devant Lyon et de rester dans la course à l'Europe.

Rennes 3 -0 Reims

Buts : Doku (9 e , 19 e ) et Theate (68 e )

Une semaine après la défaite à Lyon et la confirmation d’une petite crise sportive, le Stade rennais avait beaucoup à perdre ce samedi après-midi face à Reims, en embuscade et bête noire attitrée des Bretons depuis leur dernière défaite sur les terres rennaises en 2016, à une époque où Ousmane Dembélé claquait des doublés sous le maillot rouge et noir. Les hommes de Bruno Genesio n’ont cependant pas eu besoin de l’international français pour chasser ses démons et les nuages pour éteindre les Champenois (3-0). Un joli succès qui permet à Rennes de repasser devant Lyon et de reprendre provisoirement la 5 e place.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com