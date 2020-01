Rennes enfonce Nîmes, Amiens et Reims se neutralisent

par Samuel Martin (iDalgo)

Initialement programmée le samedi 2 novembre dernier, la rencontre de la 12e journée entre Nîmes et Rennes se déroulait en ce début de soirée. Ce sont les Bretons qui sont parvenus à l'emporter dans un match très fermé, avec peu d'occasions (0-1). La lumière est venue en seconde période par l'intermédiaire d'Adrien Hunou. L'attaquant rennais a inscrit son 6e but de la saison d'une belle reprise de volée du gauche à l'entrée de la surface (64'). Les hommes de Julien Stéphan reviennent à 5 points de Marseille quand Nîmes manque l'occasion de sortir de la zone de relégation. Un autre match avait lieu mais celui-ci pour le compte de la 16e journée. Reporté le 4 décembre à cause du brouillard, le match entre Amiens et Reims a vu les deux équipes se neutraliser (1-1). Un point qui permet aux Amiénois de revenir à deux points du premier non-relégable alors que les Rémois auraient pu en cas de succès revenir dans le top 5.