Rennes enchaîne et laisse l'OM à ses doutes

Rennes enchaîne et laisse l'OM à ses doutes

Trois défaites à la suite, c'est déjà la triste réalité de Marseille, battu ce vendredi soir à Rennes (1-0). Les Bretons sont leaders avant les autres matchs de la journée, sept points devant l'OM.

Rennes 1-0 Marseille

But : Thomasson (53 e ) pour le SRFC

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Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com