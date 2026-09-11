Rennes enchaîne et laisse l'OM à ses doutes
Trois défaites à la suite, c'est déjà la triste réalité de Marseille, battu ce vendredi soir à Rennes (1-0). Les Bretons sont leaders avant les autres matchs de la journée, sept points devant l'OM.
Rennes 1-0 Marseille
But : Thomasson (53 e ) pour le SRFC
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Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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