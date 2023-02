Rennes éliminé face au Shakhtar

Quelle désillusion. Battus 2-1 au match aller face au Shakhtar, les Rennais avaient maintenu l'espoir d'une qualification. Et le SRFC y a longtemps cru avant de chuter aux tirs au but (2-1, 4-3 tab). La soirée avait mal débuté, le Roazhon Park rapidement refroidi après un but des Ukrainiens (22e), finalement annulé par la VAR. Comme un signe ? Après la pause, la recrue Karl Toko-Ekambi ouvrait le score (52e) et remis les deux équipes à égalité en cumulé (2-2). Son deuxième but avec le SRFC après celui à l'aller. Suffisant pour pousser les 22 acteurs en prolongations. Et après un premier acte stérile, Jérémy Doku s'est offert une énième chevauchée fantastique pour servir Ibrahim Salah qui n'a plus qu'à pousser au fond (2-0, 106e). Un but que tout le monde pense victorieux, jusqu'au but contre son camp de Jeanuel Belocian, sur un ballon anodin et un dégagement manqué qui vient lober Mandanda (2-1, 119e). Dans une séance de tirs au but folle, Doku et Meling ont d'abord manqué leurs tentatives avant que le Shakhtar ne manque par deux fois à son tour. Finalement, Ogochukwu a condamné Rennes, qui pourra nourrir d'énormes regrets à l'issue de ces 210 minutes. Soirée noire pour les clubs français, tous éliminés.

