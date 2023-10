Rennes domine Nantes dans le derby

Après cinq matchs nuls d'affilée en championnat, le Stade rennais a profité du derby contre Nantes pour retrouver le goût de la victoire (3-1), grâce notamment à deux penaltys transformés aux deux extrémités de la rencontre.

Rennes 3-1 Nantes

Buts : Bourigeaud (6 e SP), D. Doué (73 e ) et Kalimuendo (90 e +6 SP) pour les Rouge et Noir // Chirivella (45 e ) pour les Canaris

Ce Rennes-Nantes, le 100 e du nom, aura peut-être offert la meilleure définition de ce que peut être un derby, entre la tension entre rivaux, le spectacle pas toujours au rendez-vous et des faits de jeu pour couronner le tout. Comme toujours depuis six ans maintenant route de Lorient, cela a tourné en faveur des Rennais, vainqueurs des Nantais (3-1) pour stopper une série de cinq matchs nuls en championnat et recoller au haut de tableau avant de lancer une semaine excitante avec un déplacement à Villarreal en Ligue Europa et la réception du PSG dimanche prochain.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com