information fournie par So Foot • 17/03/2024 à 19:59

Rennes dispose de l’OM

Dans un match qu’il ne fallait surtout pas perdre, le Stade rennais a même réussi à s’imposer face à l’OM (2-0) grâce à des buts de Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud. Une deuxième défaite cette semaine pour le Marseille de Jean-Louis Gasset, qui voit les Bretons revenir à leur hauteur au classement.

Rennes 2-0 OM

Buts : Terrier (21 e ) et Bourigeaud SP (78 e )

Il se murmurait que c’était le match de la dernière chance, ce dimanche après-midi, aux abords du Roazhon Park. Celui qu’il ne fallait pas rater pour rester dans la course aux places européennes en championnat, celui à gagner. C’est ce qu’a fait le Stade rennais, vainqueur de l’OM (2-0), battu pour la première fois en Ligue 1 sous Jean-Louis Gasset et pour la seconde fois cette semaine après le revers à Villarreal. Une victoire qui compte pour Rennes, qui revient à hauteur des Phocéens au classement ; et une défaite qui fait mal à Marseille qui devra avancer avec un calendrier dantesque après la trêve.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com