Rennes dans le top 4, Monaco remonte la pente, Toulouse lanterne rouge

Deux équipes de la première partie de tableau, le reste au-delà de la treizième place. Il ne fallait pas s'attendre à un immense spectacle pour ce multiplex de la 17e journée de Ligue 1. Qu'à cela ne tienne, Rennes a profité de sa victoire contre Angers (2-1) pour se hisser à la quatrième place du championnat. Wissam Ben Yedder, lui, a pris seul la tête du classement des buteurs grâce à un nouveau pion contre Amiens (3-0). Au fond du trou, les Picards le sont bel et bien, mais pas autant que Toulouse, nouvelle lanterne rouge après sa défaite riche en buts à Strasbourg (4-2). Enfin, Nice a explosé Metz (4-1), bien aidé par le doublé de Wylan Cyprien.

Rennes 2-1 Angers

Monaco 3-0 Amiens

Après la dalle angevine, le paradoxe angevin. Solide et efficace à défaut d'être brillant jusqu'à culminer à la deuxième place du classement il y a une semaine, le SCO vient d'enchaîner sa troisième défaite consécutive tout en affichant de belles intentions dans le jeu. Le tandem Fulgini-Mangini a régalé, Alioui y est allé de son but tardif en renard des surfaces sur corner, mais ce sera tout pour le réalisme. Tout bénef' pour Rennes, catapulté à la quatrième place de Ligue 1 grâce à un doublé de Niang. Et dire qu'une crise couvait apparemment chez les Rouge et Noir ... Tout baigne pour Julien Stéphan.