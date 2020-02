Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rennes coule Toulouse, Montpellier rebondit Reuters • 29/02/2020 à 22:13









Rennes coule Toulouse, Montpellier rebondit par Samuel Martin (iDalgo) En déplacement chez la lanterne rouge toulousaine, le Stade Rennais s'impose (3-0) et consolide sa troisième place. D'un lob parfait, Bourigeaud lance parfaitement les siens (3', 0-1) avant que les Violets ne dominent une grande partie de la rencontre. Inefficace devant le but, ils céderont totalement à l'entrée des dix dernières minutes par un centre-tir de Maouassa qui trompe Goicoechea (83', 0-2). Après deux défaites à Angers et Monaco, Montpellier a réagit à La Mosson en dominant Strasbourg (3-0). Savanier s'est illustré avec un doublé. Les Pailladins passent devant Monaco à la 5e place puisque les Monégasques ont été tenus en échec sur leur pelouse face à Reims (1-1). Toutefois, Ben Yedder a inscrit son 17e but de la saison. Dans la lutte pour le maintien, Metz est allé chercher un succès précieux à Amiens (0-1) grâce à une réalisation de Boulaya. Enfin, Angers enchaîne un deuxième succès de rang à Brest (0-1) et prennent 9 points d'avance sur le premier relégable.

