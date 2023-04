Rennes : Cloarec sort du silence et allume ses joueurs

Trop, c’est trop.

Ou plutôt : pas assez, c’est trop pour Olivier Cloarec, président du Stade rennais. Pas du genre à prendre le micro devant les caméras, le boss breton a changé ses habitudes après la défaite de ses hommes à Lyon dimanche (3-1), en se présentant en zone mixte. Et il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère : « C’est lamentable de présenter un visage comme ça. Et on fait 45 minutes catastrophiques, avec trois buts encaissés, c’est scandaleux. Présenter un visage comme ça, c’est loin des valeurs du Stade rennais, c’est plus que décevant. » …

AH pour SOFOOT.com