information fournie par So Foot • 29/08/2023 à 10:27

Rennes chaud sur un défenseur de Tottenham

Un peu d’expérience à la garderie.

Désireux de renforcer sa défense centrale, et d’y apporter un bon tas d’expérience, le Stade rennais serait à fond sur Davinson Sánchez, selon les informations de L’Équipe . Les Bretons auraient déjà formulé une offre de 9 millions d’euros pour convaincre les Spurs de lâcher leur défenseur colombien. Pas forcément dans les plans d’Ange Postecoglou, le coach des Londoniens, le natif de Caloto n’a plus qu’un an de contrat.…

