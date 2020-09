Rennes cartonne l'ASSE et récupère les commandes

Grâce à des réalisations de Nayef Aguerd, Serhou Guirassy et Adrien Hunou, le Stade rennais est venu s'imposer avec la manière dans le Chaudron (0-3), pour récuperer le fauteuil de leader de Ligue 1. Coup d'arrêt pour les Verts, qui subissent leur premier revers cette saison.

Saint-Étienne 0-3 Rennes

Mendy, le rêve bleu

Buteur Aguer(d)ri

La dernière visite du Stade rennais à Geoffroy-Guichard remontait à mars dernier, à l'occasion d'une demi-finale de Coupe de France. En ce doux soir d'hiver pré-confinement, les Bretons s'étaient fait renverser par un but au bout du temps additionnel de Ryad Boudebouz, qui guidait les siens vers l'étape ultime au Stade de France. Six mois et demi plus tard, alors que Boudebouz n'est plus là (ou presque), Julien Stéphan et ses poulains sont venus se venger ce samedi après-midi, en infligeant aux Verts leur première défaite cette saison (0-3). Cette victoire logique et obtenue grâce à des pions de Nayef Aguerd, Serhou Guirassy et Adrien Hunou, permet ainsi aux Rennais de reprendre leur fauteuil de leader, temporairement occupé par le LOSC depuis la veille.Difficile de se livrer d'entrée pour deux équipes qui vise chacune le trône de Ligue 1. Alors forcément, tout le monde s'observe dans un début de match timide. Rennes tient plutôt bien le ballon, pendant que les Verts profitent de la vitesse de leurs petits gabarits devant pour procéder en contre. Une tactique qui leur permet d'ailleurs d'amener une once de danger sur la cage de Romain Salin, mais Denis Bouanga, lancé dans le dos de la défense rennaise, voit son centre-tir filer devant tout le monde (20). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com