Rennes bientôt fixé sur la décision d’Hamari Traoré ?

Rennes va-t-il perdre son capitaine ?

En fin de contrat à la fin du mois de juin, Hamari Traoré n’a toujours pas prolongé au Stade rennais, où il dispose d’une offre depuis plusieurs semaines. « Une décision sera prise dans la semaine concernant Hamari , a assuré Florian Maurice ce lundi. C’est du 50-50, c’est dans ses mains. Le club a la volonté de le conserver. C’est un top joueur, un super mec. (…) On a un joueur expérimenté de très bon niveau et on a un autre joueur qui a pour moi un potentiel incroyable qu’on a envie d’exploiter (Lorenz Assignon) . On a tellement de respect envers ce qu’Hamari a fait pour le Stade rennais qu’on lui laisse l’opportunité de prendre son temps et d’avoir un délai de réflexion. » …

CG, à Rennes pour SOFOOT.com