Rennes bat Saint-Étienne sur le gong

Bien lancé par un but de Loïs Diony qui n'avait plus marqué depuis quasiment un an, Saint-Étienne a finalement été renversé par le Stade Rennais. Qui a montré un visage plus ambitieux, et s'est imposé dans le temps additionnel grâce à une tête de Da Silva pour infliger aux Verts de Claude Puel leur première défaite.

Rennes 2-1 Saint-Étienne

Deux buts comme plat, mais le dessert ?

À quoi va bien pouvoir penser Loïs Diony en rentrant chez lui, ce dimanche soir ? À son premier but (libérateur ?) inscrit depuis presqu'un an, ou au mauvais résultat de son Saint-Étienne pour le compte de la quinzième journée de championnat ? Surtout, que répondrait-il si quelqu'un lui demandait de choisir entre sa réalisation et un succès de l'ASSE ? Difficile de se mettre dans sa tête en vérité, et de savoir si l'attaquant voit le verre à moitié plein ou à moitié vide en ce début de mois de décembre. Ce qui est en revanche certain, c'est que Damien Da Silva aura la banane et ne se posera pas de question de son côté. Car au Roazhon Park, l'ancien de de Dijon a d'abord hurlé de joie en ouvrant le score avant d'être déçu par l'égalisation du Stade Rennais. Et par le coup de tête décisif du défenseur sur le gong, infligeant aux Verts de Claude Puel leur première défaite et rapprochant les Bretons des équipes de tête. Mais si Sainté perd là l'occasion de s'installer sur le podium, c'est parce qu'il n'avait pas les mêmes crocs et la même ambition que le buteur du temps additionnel.19minute. Alors que les Rennais viennent de se procurer les meilleures situations (arrêt de Ruffier devant Del Castillo, frappe non-cadrée de Niang ou penalty réclamé par Hunou), Diony calme tout le monde en ouvrant le score sur corner en deux temps. Une libération pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com