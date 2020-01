Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rennes bat Angers au terme d'un match fou, Belfort créé l'exploit contre Montpellier Reuters • 28/01/2020 à 22:18









Rennes bat Angers au terme d'un match fou, Belfort créé l'exploit contre Montpellier par Matthieu Cointe (iDalgo) Les trois 8es de finale de Coupe de France qui commençaient à 18h30 se sont terminés après prolongation. Rennes s'est imposé à Angers sur le score de 5 buts à 4. Les hommes de Julien Stephan menaient de deux buts avant de se faire rattraper dans les dix dernières minutes du temps réglementaire. Lea Sliki et Niang ont marqué en première mi-temps pour Rennes, alors que Thioub, qui venait de rentrer, a réduit la marque à la 52e. Niang a inscrit un doublé sur pénalty avant que Thioub de nouveau puis Bahoken ne parviennent à refaire l'écart. En prolongation, Gboho a fait trembler les filets à son tour, puis Pereira a égalisé sur une passe de Bamba. Gelin a arraché la qualification rennaise à la 110e minute avec une superbe frappe. Belfort a surpris Montpellier. Le club de National 2 s'est retrouvé à 11 contre 10 à la 90e minute après l'expulsion de Rulli et a eu des opportunités de conclure, tout comme le MHSC. Mais c'est finalement aux tirs au but après un match nul et vierge que l'ASM est parvenu à vaincre le club héraultais, pour une qualification historique en quarts de finale (0-0, 5 tab à 4). Limonest a aussi bien cru pouvoir faire l'exploit ce soir en ouvrant la marque à la 49e minute contre Dijon grâce à Bouzit. Mais l'égalisation de Cadiz et le but de Mavididi à la 121e minute ont éteint les espoirs du petit poucet de la compétition.

