Rennes assure face à Belfort et file en demi par Hugo Chalmin (iDalgo) L'écart était trop grand entre le Stade Rennais et l'ASM Belfort mardi soir. Les Bretons se sont logiquement imposés sur le score de 3 à 0 face à de courageux Belfortains. Sur le pelouse du Stade Bonal de Sochaux, le club de National 2 a lutté mais voit le SRFC repartir avec son billet pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Rouge et Noir n'ont pas tremblé longtemps dans cette rencontre. Dès la 24ème minute, les hommes de Julien Stephan prennent l'avantage grâce à Raphinha. Au terme d'une première période à sens unique, ils mènent logiquement 1 à 0. Au retour des vestiaires, le scénario des 45 premières minutes se répète. Rennes continue de dicter le jeu et double la mise à la 71ème minute par l'intermédiaire de Niang qui vient convertir un penalty obtenu suite à une main belfortaise. L'ASM Belfort tente de revenir mais le Stade Rennais met un terme aux espoirs des Franc-Comtois avec un troisième but de Siebatcheu dans les arrêts de jeu. Le score est sévère mais logique tant le tenant du titre a dominé ce soir. Belfort n'a pas à rougir après son parcours exceptionnel. Les hommes d'Anthony Hacquard avait sorti Nancy en 16ème avant de se débarrasser de Montpellier en 8ème.

